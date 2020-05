Perisic festeggia con il Bayern: minuti e fiducia nel pokerissimo all’Eintracht

Tutto facile, o quasi, per Ivan Perisic ed il suo Bayern Monaco, alla seconda gara giocata post emergenza Coronavirus. I bavaresi festeggiano in Bundesliga con un sonoro 5-2 ai danni dell’Eintracht Francoforte segnato dalle perle dei soliti noti. Bavaresi in vantaggio dopo 17′ grazie a Leon Goretzka e raddoppio di Thomas Muller a quattro giri di lancette dall’intervallo. Nella ripresa, Lewandowski fa 3-0 dopo pochi secondi dal rientro in campo, ma al 52′ entra in scena Hinteregger. Doppietta in tre minuti e 3-2 che fa tremare il Bayern Monaco prima del poker di Davies al 61′. La cinquina arriva ad un quarto d’ora dal novantesimo, ma a segnarla è ancora Hinteregger, protagonista di uno sfortunato autogol.

64 minuti di campo per l’ex Inter Ivan Perisic, ancora al centro dei discorsi di mercato del Bayern Monaco. Più di un’ora di gioco per riprendere sempre più confidenza con campo e pallone dopo il lungo stop dettato sia dal Coronavirus che dall’infortunio al piede. I nerazzurri sperano nell’acquisto a titolo definitivo del croato da parte dei bavaresi e Perisic, intanto, recupera minuti e forma festeggiando con il suo club.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!