Perisic segna ed il Bayern Monaco vola in finale di coppa: ora l’Inter spera nel riscatto

Serata da ricordare per Ivan Perisic con la maglia del Bayern Monaco. L’ex attaccante dell’Inter, in prestito in Germania, si è rivelato infatti decisivo nel successo dei bavaresi contro l’Eintracht Francoforte, realizzando il gol del vantaggio che ha permesso poi a Lewandowski e compagni di strappare il pass per la finale di coppa.

Semifinale ricca di emozioni per il Bayern Monaco che sblocca il match al quarto d’ora del primo tempo grazie proprio ad Ivan Perisic, in gol di testa su assist di Muller da posizione ravvicinata. Nella ripresa, da Costa pareggia momentaneamente i conti poco oltre l’ora di gioco, ma al 74′ il Bayern passa di nuovo in vantaggio con Lewandowski che firma il 2-1 e lancia i bavaresi in finale di DFB Pokal. Un’ora di campo per l’ex nerazzurro Ivan Perisic, protagonista in avvio di match prima di lasciare il posto a Lucas Hernandez, subentrato al minuto 62. Un altro mattoncino per la conferma in Germania: il Bayern Monaco esulta anche grazie a Perisic.

