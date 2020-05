Dalla Francia – Thauvin lascerà l’OM: è derby tra Inter e Milan

Dalla Francia arrivano notizie di mercato su Florian Thauvin. Il calciatore, infatti, sembra essere in rotta con l’Olympique de Marseille e il suo futuro potrebbe portarlo lontano dalla propria patria. Come riportato da le10sport.com, il giocatore classe ’93 non ha intenzione di prolungare il suo contratto in scadenza nel giugno 2021 e questo ha messo in moto alcuni club che vorrebbero acquistarlo. In particolare, si sarebbe già acceso un duello di mercato tutto italiano tra Inter e Milan, che si preparano ad un asta per portare a Milano il calciatore.

L’operazione non è certo semplice. La concorrenza, infatti, è spietata e molto attiva soprattutto in Francia. Tra i club interessati a lui, infatti, c’è anche l’OGC Nice, ma al momento l’operazione rimane poco meno di un sogno. Il campione del mondo 2018, ha acceso così le voci di mercato dopo il suo possibile addio all’OM, dove milita dal 2013 escludendo la parentesi in Inghilterra. I nerazzurri già lo seguiva in passato ed ora sono pronti ad un vero e proprio derby di mercato per portarlo alla corte di Antonio Conte.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!