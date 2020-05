Dall’Inghilterra – Tutti pazzi per Skriniar: duello United-Real, ma l’Inter non cede

Il mercato dell’Inter è molto attivo, sia in entrata che in uscita. Le voci che coinvolgono i calciatori nerazzurri sono tante, a partire dal tormentone Lautaro–Barcellona che da tempo ormai è su molti titoli di giornale. Ora i nerazzurri devono difendersi da un altro attacco su uno dei suoi pupilli, ossia Milan Skriniar. Il difensore, infatti, è considerato tra i più forti in Europa e ha attirato le attenzioni di alcuni top club europei. Arrivato a Milano nel 2017 dalla Sampdoria, ha impressionato tutti fin da subito, dimostrando una grande personalità e una cattiveria agonistica degna di nota.

Come riportato da Daily Mirror, la valutazione che ne fa l’Inter è di 52,5 milioni di sterline, ossia poco più di 58,7 milioni di euro. Al momento ci sono alcune squadre interessate ad acquistalo, ma che ancora non si sono nemmeno avvicinate alla somma richiesta dai nerazzurri. Società come Manchester City e Barcellona, che inizialmente avevano mostrato il gradimento per il calciatore, si sarebbero defilate e quindi uscite dalla corsa. Rimane un possibile duello tra Manchester United e Real Madrid, ma ci sarà da mettere sul tavolo un’offerta importante, poiché al momento non si è mai superato la cifra di 40 milioni di sterline.

