Riscatto Perisic, il Bayern Monaco propone il prolungamento del prestito: la risposta dell’Inter

Il Bayern Monaco non ha perso le speranze di riscattare Ivan Perisic. Il club bavarese riallaccerà a breve i contatti con i dirigenti dell’Inter, come confermato quest’oggi dal CEO del club Rummenigge, coi quali i rapporti sono buoni. Nonostante il serio infortunio che ha costretto il croato a rimanere a lungo lontano dai campi, infatti, il management del Bayern sembra comunque intenzionato a riscattarlo, anche se vorrebbe ridimensionare gli accordi raggiunti l’estate scorsa.

Rispetto ai 20 milioni pattuiti per il diritto di riscatto – ormai scaduto, in data 15 maggio -, a questo proposito, il club tedesco gradirebbe ricevere un piccolo sconto di circa 5 milioni di euro. Nel frattempo, però, sarebbe stata avanzata anche la richiesta di prolungare di un altro anno il prestito in Germania. A quel punto, dopo un anno da questa crisi economica portata dal Coronavirus la situazione si sarà stabilizzata e il Bayern potrà procedere al riscatto.

Il club nerazzurro, vista la possibilità di fare plusvalenza, sembra essere comunque disposto a dire sì allo sconto. Diversa, invece, potrebbe essere la risposta relativa al prolungamento del prestito, che con tutta probabilità verrebbe accolta solo qualora il riscatto venisse tramutato in obbligatorio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!