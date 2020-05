Riso (ag. Sensi): “Conte stravede per lui, non c’è possibilità che lasci l’Inter”

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente di Stefano Sensi Beppe Riso ha voluto precisare che il futuro del suo assistito sarà indubbiamente a tinte nerazzurre. Antonio Conte stravede per lui, motivo per cui è da escludere che in vista della prossima stagione lasci Milano. Ecco le sue parole.

Futuro – “L’interessamento del Napoli non mi è arrivato, ma comunque non credo che Conte intenda lasciarlo andare via. Il mister impazzisce per lui, non credo ci siano possibilità che vada via dall’Inter“.

Premier League – “Un grande allenatore in Premier League mi ha chiesto: ‘Portami Sensi, anche senza gambe’. E se lo dice un allenatore di un campionato così fisico significa che Stefano ha il calcio nella testa, prima ancora di averlo nelle gambe”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!