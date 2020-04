Sport – Retroscena Inter: chiesto Werner al Lipsia! No dalla Germania… per colpa di Klopp

La sensazione è che il Barcellona farà di tutto per portare Lautaro Martinez al fianco di Lionel Messi. L’Inter non ha intenzione di privarsi del suo numero 10 ma è chiaro che la dirigenza si stia muovendo da tempo per non farsi trovare impreparata in caso di addio e trovare un sostituto all’altezza da affiancare a Romelu Lukaku.

C’è un importante retroscena di mercato dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l’Inter avrebbe fatto un tentativo con il Lipsia per l’attaccante tedesco Timo Werner. Il tentativo degli uomini mercato nerazzurri però non sarebbe andato a buon fine: l’assalto dell’Inter infatti è stato respinto, il club tedesco ha informato che il giocatore è un promesso sposo del Liverpool e vestirà la maglia dei Reds a partire dalla prossima stagione.

La dirigenza dell’Inter, appresa la notizia, avrebbe così deciso di mollare Werner e concentrare tutte le sue forze su altri profili. Occhi ancora una volta in Premier League, con Aubameyang e Giroud nel mirino.

