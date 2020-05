Tecnica, fisico, prospettive: l’Inter sposa il profilo di Werner: “In società piace a tutti”

L’Inter sposa il profilo di Timo Werner. In vista del possibile addio di Lautaro in direzione Barcellona, in casa nerazzurra ormai non ci sono più dubbi: l’eventuale sostituto al fianco di Lukaku sarebbe proprio il talento tedesco. Classe 1996, per caratteristiche tecniche (e finanziare) è considerato il miglior colpo che si potrebbe piazzare con i soldi incassati dall’addio del Toro. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, peraltro, il suo profilo avrebbe convinto davvero tutti in casa nerazzurra.

Caratteristiche tecniche, solidità fisica, tipologia di calciatore e di operazione: le caratteristiche che porta con sé Timo Werner sarebbero perfette per l’Inter. Peraltro, la valutazione della clausola da 50 milioni di euro (diventerebbero 60 solo in caso di vittoria della Bundesliga) sarebbe anche perfettamente accessibile, a maggior ragione qualora dall’addio del Toro si incassasse una cifra vicina ai tre zeri.

