TS – Moses e Sanchez all’Inter fino al 31 agosto: accordo entro lunedì, filtra ottimismo

Due profili dal futuro in bilico, sia a breve che a lungo termine in chiave mercato. Victor Moses ed Alexis Sanchez attendono di conoscere quello che sarà il loro destino relativo all’esperienza con la maglia dell’Inter. Nuova stagione in Italia per l’ex Manchester United, vicino al rinnovo del prestito dopo lo scetticismo iniziale. Per l’esterno invece solo sei mesi a Milano senza brillare ed un posto nelle retrovie per le gerarchie della prossima stagione. I dubbi sulla permanenza dei due, però, sono relativi anche a quello che sarà il prosieguo del campionato oltre il 30 giugno, data che coincide con la fine degli accordi stipulati tra le società e l’Inter.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri non hanno ancora raggiunto una stretta di mano con Manchester United e Chelsea per il prolungamento della stagione in ottica contratti per Moses e Sanchez. Futuro ancora in dubbio anche se, secondo il quotidiano, la Beneamata sarebbe pronta a chiudere entro lunedì, delinenando di fatto le ultime settimane interiste dei due prima delle decisioni definitive. Filtra ottimismo sul prolungamento di accordo per l’attaccante e l’esterno, vogliosi di trascinare il club verso il sogno scudetto, aspettando l’Europa.

