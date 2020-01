Mundo Deportivo – Xavi non firmerà adesso con il Barcellona: Vidal può lasciare i blaugrana?

Il futuro di Arturo Vidal è legato al futuro della panchina del Barcellona. Ernesto Valverde, dopo tutte le voci e la sconfitta in Supercoppa con l’Atletico Madrid, è sfiduciato, ma domani è pronto ad andare all’allenamento programmato alle 11.00, in attesa di novità sul suo futuro. Il suo sostituto potrebbe essere Xavi Hernandez, ex calciatore del Barcellona. Come riporta Mundo Deportivo, però, l’ex centrocampista non firmerà adesso il suo contratto. La decisione è maturata dopo aver incontrato Grascar Grau e Eric Abidal.

La sua scelta è dovuta al contratto in essere che ha con l’Al Sadd e ha intenzione di adempierlo e portare avanti il suo progetto fino al 30 giugno, dopo aver raggiunto anche la Coppa del Qatar. Il Barcellona è comunque interessato a farlo firmare per la prossima stagione e anche lui è molto entusiasta. Con la decisione presa da Xavi, il futuro di Arturo Vidal resta in bilico e potrebbe essere lontano dal Barcellona già a gennaio.

