Alciato (Sky): “Si proverà a concludere campionati e coppe. Lo slittamento dell’Europeo ormai è quasi una certezza”

La sospensione dei campionati europei e delle coppe a causa dell’emergenza coronavirus ha sollevato evidenti dubbi sulla possibilità di recuperare le partite saltate senza stravolgere i calendari prestabiliti a inizio stagione. A maggior ragione alla luce degli Europei, che sarebbero dovuti cominciare il 12 giugno. Alessandro Alciato,giornalista ospite in queste ore negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione:

“Il termine della stagione slitterà forzatamente più avanti, la stagione si amplia per tentare di portare a casa i campionato nazionali, ma anche Champions ed Europa League. Gli Europei? Lo slittamento di Euro 2020 non è ufficiale, a differenza delle coppe, ma è una quasi certezza, bisognerà aspettare la riunione di martedì per avere qualche ipotesi di data, la volontà della UEFA è tentare di recuperarlo nel 2020 ma tutte le ipotesi sono sul tavolo”.

