Allenarsi a casa, i consigli del preparatore Neri: “Due sedute al giorno, ecco suddivisione ed esercizi ideali”

Intervenuto ai microfoni de Il Giornale, il preparatore atletico Massimo Neri, che nella sua carriera ha lavorato per Juventus, Real Madrid, Roma e Nazionale cinese, offre alcuni consigli ad amatori e non, in modo tale da poter allenarsi anche a casa, così da rimanere in forma. Ecco l’intervista con i consigli del preparatore.

Allenarsi a casa, i consigli del professor Neri

Attrezzi – «È fondamentale avere una cyclette da spinning e un kit di elastici, con i quali eventualmente ovviare all’assenza di manubri e bilanciere. Poi se c’è anche la panca tanto meglio».

Allenamenti – «Consiglio un paio di sedute al giorno, una mattutina e una pomeridiana, di un’ora ciascuna. Le cyclette da spinning consentono di sviluppare potenza negli arti inferiori e resistenza cardiocircolatoria. Al mattino, appena svegli, i giocatori devono lavorare sulla forza, mettendo in funzione gli arti inferiori e a giorni alterni dedicandosi agli arti superiori con un lavoro di mantenimento grazie a elastici e manubri. Nel pomeriggio invece squat, lavoro aerobico e di stabilizzazione più addominali a corpo libero».

Programma dei calciatori – «È fondamentale che i calciatori non accumulino troppi chili di massa grassa. Il rischio c’è, data la sedentarietà oltre al possibile abuso nell’alimentazione. Poi per il rush finale le strade sono due: la prima prevede dei piccoli richiami di preparazione, la seconda invece punta sulla velocità e la rapidità. I test atletici invece sono inutili in questa fase. Il campionato durerà ancora un paio di mesi e si giocherebbe ogni 3 giorni, perciò ci sarà poco spazio per allenarsi. Sarà fondamentale che ogni calciatore si autogestisca».

