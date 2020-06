Brutta esperienza per l’ex Inter Guarin: positivo al Covid-19 al Vasco da Gama

350 persone e 46 giocatori, 19 di questo risultati positivi. Questo il triste racconto che coinvolge il Vasco da Gama: il club brasiliano, come raccontato infatti dal Corriere della Sera, ha ripreso lo scorso lunedì le varie attività aspettando il ritorno in campo ufficiale. Come di consueto, prima di tagliare il nastro in vista del nuovo inizio, sono arrivate le verifiche in ambito sanitario per la tutela e la sicurezza dei protagonisti.

Dallo screening effettuato sono stati trovati ben 19 calciatori, tra prima squadra e Primavera, su meno di cinquanta testati. Numeri che fanno paura, tranquillizzati però dai tre guariti già registrati. Tra i giocatori però ancora colpiti dal virus ed isolati a casa c’è anche un ex interista: si tratta di Fredy Guarin, protagonista in nerazzurro dal 2012 al 2015 prima di vivere la sua esperienza calcistica in Cina e poi in Brasile. Come il colombiano, asintomatico anche l’ex difensore della Roma Leandro Castan, protagonista anch’egli al Vasco da Gama. Brutta disavventura per l’ex centrocampista della Beneamata, contagiato dal Coronavirus in Sud America.

