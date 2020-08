Calcio, il Ministero dello sport valuta una presenza limitata di spettatori durante le partite

Importanti novità per il calcio, e non solo, sono emerse da una nota del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora.

All’inizio della prossima settimana infatti, verranno presentati al cospetto del Comitato Tecnico Scientifico i protocolli necessari per cercare di riportare le persone all’interno degli stadi per le manifestazioni sportive.

Nel prossimo Dpcm potrebbe prendere atto la possibilità che i singoli presidenti delle regioni, a seconda delle situazioni all’interno del territorio di giurisdizione, possano valutare la presenza di un numero contingentato di spettatori per singoli eventi.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<