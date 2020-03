Cannavaro: “Gattuso e Conte sono dei generali. Sarà un caso che solo i loro giocatori fanno video mentre si allenano?”

Da allenatore del Guangzhou Evergrande, club cinese, ha potuto dare una chiave di lettura più chiara della visione che la Cina ha avuto ed ha del Coronavirus. Fabio Cannavaro, intervenuto in una diretta Instagram insieme a Marco Materazzi, ne ha parlato. Ecco le sue dichiarazioni.

Emergenza sanitaria – «Questa è l’ultima sera di isolamento, poi da domani mattina posso uscire. È un sacrificio che vale la pena fare, capisco che la gente sia arrabbiata e delusa, però in questo momento bisogna fare così. Qui in Cina sono abituati all’emergenza, l’hanno gestita in modo esemplare. Rispettare le regole alla fine dà i suoi frutti, la gente deve capire che il governo cerca di velocizzare gli aiuti ma bisogna rispettare le regole. C’è gente che perde il lavoro, che ci va senza protezione. Non è semplice, nessuno sa quando finirà, io ormai sono 4 mesi che scappo da questo virus, e mi sembra di averlo sempre dietro a seguirmi. Bisogna avere molta pazienza e sperare che il prima possibile tutto finisca».

Raccolta fondi – «Volevo ringraziare Marco per la bella iniziativa, con la quale abbiamo già comprato alcune ambulanze che saranno pronte a breve».

Finale Mondiale – «Io finita la partita mi tolsi tutto, lo misi in una busta e lo portai al responsabile del museo di Coverciano. Un giorno io andai al museo e dissi al direttore che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di mio, anche perché al museo c’erano solo elementi di persone che ormai non ci sono più».

Henry – «Nel 2003 ci massacrò, ricordo che io e Marco ci guardammo dicendo: ‘Si è fatto male!’. E invece no, quel maledetto giocò tutta la partita e fece benissimo (ride, ndr)».

Derby di Milano – «Io non dimenticherò mai quando Marco fece quel fallo clamoroso su Shevchenko: ho ancora in mente il rumore! Al calcio di ora invece mancano i duelli, manca la grinta. Però la velocità è notevolmente più alta».

Gattuso – «Vedrai che farà bene Rino, ne sono sicuro. Gli sta facendo fare due preparazioni in questa pausa, sarà un caso che solo i giocatori del Napoli fanno i video mentre si allenano? (Ride, ndr). Oggi ho visto anche Candreva però, perché anche Antonio non è uno facile (ride, ndr)».

Testata di Zidane – «Mamma mia, fortuna che non l’ha data a me, altrimenti non so dove sarei ora (ride, ndr). Ero due passi davanti a Marco, ho sentito un rumore terribile».

VAR – «Come avremmo fatto ai nostri tempi? Io li strattonavo gli attaccanti, mi piaceva ‘sentirli’. La palla non va in porta da sola, per fare gol devono passare da dentro l’area! Mi ricordo ad esempio Luca Toni, era un gigante! Per te era facile, ma io lo vedevo come una montagna, dovevo appendermi (ride, ndr)».

