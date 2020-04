CdS – Uefa: “No allo stop dei campionati, così si rischiano i posti nelle coppe europee”

In seguito alla decisione del cda della Jupiter Pro League (campionato belga) di sospendere anticipatamente il campionato causa Coronavirus, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin si è sentito di criticare la scelta apertamente sia attraverso una lettera congiunta con Eca ed European Leagues, sia mediante un’intervista alla Zdf. Attraverso queste ha voluto mandare anche un monito a tutte le altre leghe europee e metterle in guardia a riguardo della posizione che la Uefa assume a tal proposito, come riportato dal Corriere dello Sport.

Ecco le sue parole: “Non credo che questa del Belgio sia la decisione giusta. La solidarietà non è una strada a senso unico e non puoi chiedere aiuto se poi decidi da solo cosa ti fa più comodo. I belgi e quelli che faranno come loro rischieranno la partecipazione alle coppe europee del prossimo anno. E’ di primaria importanza che anche un evento dirompente come un’epidemia non impedisca alle nostre competizioni di essere decise sul campo e che tutti i titoli sportivi siano assegnati sulla base dei risultati. Dobbiamo assicurarlo finché esisterà una possibilità e finché ci saranno delle soluzioni disponibili. Fermare le competizioni dovrebbe essere l’ultima spiaggia“.