Consiglio Federale, le decisioni: sì ai playoff e all’algoritmo, approvate le proposte di Gravina

Il Consiglio Federale riunitosi nella giornata di oggi ha deliberato le sue decisioni. In attesa dei relativi comunicati ufficiali, Sky ha anticipato quelle che saranno le novità apportate dall’ultima assemblea. Vittoria su tutta la linea per il presidente della FIGC Gabriele Gravina: è stato infatti approvato anche il famoso algoritmo che, in caso di necessità, verrà utilizzato per stabilire le qualificazioni alle coppe e europee ed anche le retrocessioni.

Con 18 voti a favore e 3 contrari, ecco le altre decisioni approvate dal consiglio e proposte da Gravina: in caso di ulteriore stop al campionato, via a playoff e playout: l’algoritmo sarà considerato solo l’ultima spiaggia. Infine, approvata l’interruzione definitiva del campionato femminile, così come la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina.

