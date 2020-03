Coronavirus, il comunicato dell’ECA: “La priorità numero uno è evitare la diffusione del virus, lavoriamo con le istituzioni per arrivare a decisioni collettive”

L’emergenza sanitaria è ormai dilagata in tutta Europa, causando la temporanea sospensione delle competizioni Uefa e di tutti i maggiori campionati europei. Per trovare una soluzione a tutte le problematiche conseguenti sarà dunque necessaria una collaborazione a tutti i livelli tra i rappresentanti di tutte le parti in causa, dalle istituzioni politiche ai club e alle diverse federazioni nazionali. E’ per questo motivo che l’ECA, l’associazione dei club europei, ha tenuto a comunicare la propria disponibilità con un comunicato ufficiale. Lo riportiamo di seguito:

“La crisi COVID-19 sta destabilizzando i nostri Paesi, i nostri cittadini e i nostri sport. Sappiamo che ci vorrà del tempo per mettere tutto in ordine e che serve prendersi la responsabilità di fare ciò che è richiesto. La priorità numero uno è evitare la diffusione del virus, l’ECA sta lavorando per arrivare a questo obiettivo. Stiamo lavorando con tutte le istituzioni di governo per arrivare a decisioni collettive, dobbiamo pensare alle conseguenze di lungo periodo”.

