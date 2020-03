Coronavirus, L’Équipe anticipa: “La UEFA sospenderà Champions ed Europa League e rimanderà l’Europeo”

Dopo diversi giorni di attesa, la UEFA si è finalmente espressa attraverso un comunicato ufficiale in merito alla decisione relativa al proseguimento di Champions ed Europa League. Decisione che però, di fatto, non è arrivata, dato che nel comunicato è stato reso noto come «In data 17 marzo si terrà una riunione, alla presenza di un rappresentante per tutte le parti in causa, per scegliere come proseguire con Champions, Europa League ed Europeo».

Secondo l’autorevole quotidiano L’Équipe, però, la decisione sarebbe già stata presa: il giornale francese, infatti, anticipa la decisione scrivendo che, secondo le sue fonti, la UEFA sospenderà le due competizioni europee per i club e rimanderà anche l’Europeo per le nazionali, che probabilmente avrà luogo la prossima estate.

