Coronavirus, Marelli si sbilancia: “Da oggi in poi tante partite a porte chiuse, a partire da Juventus-Inter”

Da un lato è corretto attendere le comunicazioni ufficiali degli organi competenti, dall’altro, però, è anche vero che di soluzioni alternative se ne vedono davvero poche. Attraverso un tweet sul proprio profilo Twitter, l’ex arbitro Luca Marelli si è sbilanciato in merito al futuro più prossimo del campionato di Serie A, ad oggi in parte in pausa causa partite sospese per il rischio portato dal coronavirus.

Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma sono stati i quattro incontri rinviati a data da destinarsi, in attesa di capire in quanto tempo si potrà tornare alla normalità nelle regioni del nord Italia. Secondo l’ex arbitro Marelli però, il campionato italiano non potrà essere sospeso a tempo indeterminato, e l’unica soluzione percorribile sembra essere quella delle partite a porte chiuse. Ecco qui di seguito il tweet che ha pubblicato a riguardo.

