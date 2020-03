Coronavirus, Nainggolan e Zenga in coro: “Domani ci alleniamo per tutti coloro che andranno a lavorare”

Uno dei dibattiti maggiormente accesi in queste ore riguarda l’opportunità di sospendere il campionato di Serie A. Secondo molti, interrompere le partite sarebbe un gesto doveroso per salvaguardare l’incolumità dei calciatori e delle loro famiglie. Secondo altri, invece, i calciatori dovrebbero continuare ad allenarsi e giocare così come molti altri cittadini ‘normali’ dovranno fare con i loro impieghi.

Proprio ‘impugnando’ questa idea, Radja Nainggolan e Walter Zenga, attraverso i loro profili Instagram, hanno annunciato il ritorno agli allenamenti in casa Cagliari in programma per domani. Ecco qui di seguito i loro post.