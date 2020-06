De Siervo spegne gli entusiasmi: “In chiaro soltanto due partite”

Come riporta Repubblica quest’oggi ha parlato Luigi De Siervo a margine della presentazione della finale di Coppa Italia toccando in particolare il tema delle partite trasmesse in chiaro. “Siamo all’interno di una legge, la Melandri, molto vincolante, ma esiste però un’intesa generale per risolvere i problemi tecnici” ha esordito l’amministratore delegato della Serie A.

L’accordo con Sky è ormai vicinissimo, ma le partite trasmesse in chiaro saranno soltanto due: Atalanta–Sassuolo in programma sabato 20 giugno ed Hellas Verona–Cagliari il giorno dopo. Questi due incontri saranno trasmessi su Tv8 e su Youtube per agevolare anche la fruizione a chi non si trova in Italia.

Buone notizie anche per la Rai che potrà trasmettere gli highlights subito dopo la fine delle partite riducendo l’embargo. La missione di Spadafora di mandare in chiaro i gol per mitigare l’astinenza degli stadi è parzialmente riuscita: il primo fine settimana di Serie A due recuperi su quattro saranno in chiaro.

