Emerson Palmieri al miele su Spalletti: “È grazie a lui se ora sono a questi livelli”

Attraverso la piattaforma Epico, Emerson Palmieri ha lanciato la sua autobiografia nella quale ha raccontato tutto il percorso che lo ha portato a diventare il calciatore che è ora. Dagli inizi della sua carriera fino all’arrivo al Chelsea, passando per la sua infanzia, la Roma e l’importante figura di Luciano Spalletti. Eccone alcuni estratti.

Autobiografia – “È un modo per interagire con i fan e per essere in grado di raccontare il ‘backstage’ della mia vita, la mia lotta e tutto ciò che ho fatto per arrivare dove sono. Guardando la mia vita, attraverso la biografia, nemmeno nei miei sogni migliori potevo immaginare di arrivare qui. Mi considero un vincitore”.

Infanzia – “I miei genitori si sono separati molto presto ed io sono andato a vivere con mia madre. Aveva tra i 12 e i 13 anni, vivevamo in un kitnet e lei lavorava sempre all’alba nei fine settimana. Mi diceva sempre di chiedere a un amico di dormire lì con me in modo che non fossi solo. Al quinto piano c’era un semaforo vicino alla finestra del kitnet. A mezzanotte, io e il mio amico giocavamo a gettare carta igienica bagnata contro auto e motociclisti. L’intenzione, ovviamente, non era quella di far male a qualcuno”.

Spalletti – “I primi 5-6 mesi a Roma non sono stati facili. Sono molto grato a Spalletti, che ha cercato di supportarmi e mi ha aiutato a sentirmi più a mio agio nel club. Da quel momento il mio calcio ha iniziato a fluire. Devo solo ringraziare Luciano Spaletti. Era come un padre per me. Un allenatore che sarà sempre molto premuroso e che mi ha fatto evolvere come persona e giocatore”.

