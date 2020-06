GdS – Gare in chiaro, ma senza pubblicità. Mediaset si rivolge all’AGCM

Inviata da parte di Mediaset una nuova lettera dove viene chiesta una regolarizzazione ufficiale per quanto riguarda un’eventuale trasmissione delle partite in chiaro: è stato aggiunto però un nuovo destinatario, l’AGCM ovvero l’autorità garante della concorrenza e del mercato.

Infatti l’obiettivo è quello di segnalare una potenziale condotta discriminatoria: la questione sta nel fatto che i diritti in chiaro non sono mai stati inseriti in bandi di vendita, e che quindi se la lega autorizzasse una sola TV (tv8) danneggerebbe fortemente le altre. Per avviare un bando d’asta per i diritti in chiaro si è fuori tempo massimo; allora la richiesta si fa chiara, ovvero che se un’emittente dovesse essere autorizzata alla trasmissione delle partite in chiaro, gli dovrà essere impedito di mandare in onda messaggi pubblicitari.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!