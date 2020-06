GdS – Protocollo salva-calcio: un nuovo positivo non fermerà il torneo

Potrebbe essere forse arrivato il punto di svolta definitivo che tutti aspettavano per questa ripartenza; è infatti arrivato il via libera da parte del comitato scientifico del governo al nuovo protocollo. Come modello di riferimento è stato preso quello della Bundesliga: l’eventuale positività di un componente qualsiasi della squadra, quindi, non fermerà l’intera competizione.

In caso di nuovo contagio infatti il calciatore, o membro dello staff che sia, dovrà andare in isolamento in modo da verificare e monitorare le condizioni; questo potrà tornare a far parte del gruppo solo dopo i dovuti controlli preventivi. Il resto della squadra invece si recherà subito “in ritiro” in una struttura concordata del centro allenamento, ma tutti potranno uscire per giocare la partita se risultati negativi al test svolto la mattina stessa.



