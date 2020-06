Getafe, problema alla caviglia per Cabaco. Bordalás: “Attendiamo l’esito degli esami”

Oltre al deludente pareggio per 0-0 maturato in casa contro l’Espanyol ultimo in classifica, per il Getafe di Pepe Bordalás arriva un’altra cattiva notizia. Nel corso della gara, infatti, il centrale Erick Cabaco è stato costretto a lasciare il campo al minuto 82 a causa di un problema fisico alla caviglia. Nel post partita, in conferenza stampa il tecnico ha riportato un aggiornamento sommario sulle sue condizioni.

“Cabaco ha avuto un problema alla caviglia, adesso stiamo aspettando l’esito degli esami per capire l’entità dell’infortunio”, ha dichiarato Bordalás. La Liga spagnola è ripresa da pochissimo, ed una volta terminata il Getafe affronterà l’Inter negli ottavi di finale di Europa League in gara secca.

