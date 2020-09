Il ct della Danimarca su Eriksen: “Ha piedi fantastici. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di usarli”

E’ terminata con un brutto 0-0 la gara di ieri sera tra Danimarca e Inghilterra, valida per la seconda giornata di Nations League. I danesi guadagnano così il primo punto in classifica, restando comunque alle spalle di Belgio e della stessa Inghilterra.

Al termine del match – come riporta il portale danese Esktrabladet – il ct Kasper Hjulmand ha parlato del centrocampista dell’Inter Christian Eriksen: “Sono davvero impressionato dal controllo che Eriksen può avere in una partita del genere. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di entrare più nel vivo del gioco, ha dei piedi ed un cervello incredibili ma noi dobbiamo essere più bravi a sfruttarli. In attacco dobbiamo migliorare nei movimenti”.

