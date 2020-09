TMW – Incontro in corso tra gli agenti di Ranocchia ed il Genoa: in ballo il suo futuro

Il futuro di Andrea Ranocchia è sempre più in bilico. Dal 2011 il difensore italiano ha vestito la maglia dell’Inter ed in mezzo ci sono state due parentesi: Sampdoria ed Hull City. Stavolta però l’addio potrà essere definitivo: nelle ultime stagioni Ranocchia non ha trovato molto spazio ed ora potrebbe iniziare una nuova avventura al Genoa.

Il club rossoblù sta insistendo per portarlo in Liguria e consegnare al tecnico Maran un difensore di esperienza. L’Inter nel frattempo ha dato il via libera ad una sua cessione, avendo già fatto sapere di poterlo liberare a titolo gratuito. Ranocchia sta facendo delle attente valutazioni con la sua famiglia ed in questi minuti – come racconta TuttoMercatoWeb.com – a Milano è in corso un incontro di mercato tra i suoi agenti ed il dirigente del Genoa Daniele Faggiano.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<