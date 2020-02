Inter-Getafe, la garra di Bordalás: ha appeso degli insulti alla squadra nello spogliatoio! Il retroscena

L’approfondimento e la visione specifica del Getafe, su Passioneinter.com, ve li abbiamo offerti nel focus specifico a loro dedicato. E ciò che ha riportato Marca pochi minuti fa non fa che confermare ed esaltare quanto già si dice dell’ostico club spagnolo e del suo condottiero, Pepe Bordalás. Secondo il noto quotidiano spagnolo, infatti, all’interno della – a suo modo – storica vittoria degli spagnoli nello scontro diretto contro l’Ajax, mister Bordalás ha trovato un modo molto Mourinhiano per motivare i suoi ragazzi in vista del ritorno.

Dopo la gara di andata – vinta per 2-0 dagli spagnoli -, infatti, Frenkie De Jong, ex centrocampista dei Lancieri, aveva espresso critiche durissime verso il Getafe, accusandoli di “Non giocare per intrattenere il pubblico. Trovo fastidioso guardare le loro partite”, ha dichiarato. E cos’ha fatto il tecnico Bordalás? Ha fatto stampare la frase di De Jong e l’ha appesa negli spogliatoi della squadra, al fine di caricare ulteriormente i suoi ragazzi. Il risultato, poi, è stato positivo: sconfitta per 2-1, ma passaggio del turno centrato dal club spagnolo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!