Juventus, tegola Pjanic: ko per infortunio all’inguine. Dettagli e tempi di recupero

Tegola non da poco per la Juventus di Maurizio Sarri. Al minuto 73 della gara contro il Brescia, dopo soli 8 minuti dal suo ingresso in campo, Miralem Pjanic si è accasciato al suolo ed è stato costretto a lasciare il campo toccandosi l’inguine. In attesa del responso ufficiale dato dagli esami strumentali, cresce l’ansia in quel di Torino: in virtù anche della delicatezza del muscolo, il rischio per i bianconeri è di perdere il loro metronomo per qualche settimana, vedendolo quindi assente sia per la Champions League che per il big match dell’1 marzo contro l’Inter.

“Ancora non lo so, farà degli esami domani. L’adduttore è sempre difficile da valutare, a volte dà falsi segnali facendo sembrare cose importanti infortuni da niente e altre volte l’opposto. Aspettiamo domani”, sono state le parole di Sarri nel post-partita a riguardo.

