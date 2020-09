Ex Inter, Keita vicinissimo al ritorno in Italia: la firma con la Sampdoria è a un passo. Le cifre e i dettagli

La notizia interessa se non altro perché, nel 2019, non riscattarlo, da parte dell’Inter, fu un peccato: ma Keita Baldé, dopo un biennio al Monaco inframmezzato proprio da quella parentesi nerazzurra nel 2018-2019, ora, è pronto a tornare in Italia. Ed è pronto a farlo con la maglia della Sampdoria, che si è messa sulle sue tracce nei giorni scorsi e che ora – stando, almeno a quanto scrive GianlucaDiMarzio.com – sarebbe ormai a un passo dall’annuncio ufficiale del senegalese.

Il giocatore, infatti, è atteso a Genova nella giornata di domani, durante la quale dovrebbe sottoporsi, con ogni probabilità, alle visite mediche di rito con la società blucerchiata. La formula del trasferimento – per la quale le parti proprio nelle ultime ore sono riuscite a limare gli ultimi dettagli – sarà quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

