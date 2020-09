Ex Inter – Sirene inglesi per Alex Telles: c’è il Manchester United. E’ scontro con il PSG

Una sola stagione all’Inter per Alex Telles dal 2015-2016, in cui ha collezionato 21 presenze in campionato ed 1 in Coppa Italia, senza però entusiasmare. Il calciatore brasiliano infatti ha poi lasciato Milano in direzione Portogallo, dove è in forza al Porto con cui si è rilanciato.

Le sue ultime stagioni sono state più che positive, tanto che ora è al centro di una lotta di mercato tra Paris Saint Germain e Manchester United. Il club inglese – come riporta Fabrizio Romano – vuole investire sulla corsia sinistra e ha messo nel mirino Telles cercando di superare la concorrenza dei francesi. La trattativa sta per iniziare.

