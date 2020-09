Giuffredi: “Biraghi? L’anno scorso voleva lasciare Firenze, oggi è contentissimo in viola”

Cambiano le situazioni e cambiano le decisioni: sarà la scoperta dell’acqua calda, vero, ma è anche uno dei motivi per cui Cristiano Biraghi – dopo qualche interlocuzione mai realmente entrata nel vivo tra Inter e Fiorentina, che coinvolgeva sull’altro fronte anche il nome di Dalbert – non si è sostanzialmente opposto al ritorno a Firenze, dopo l’annata disputata in prestito in nerazzurro. Viola dal 2017 al 2019, la scorsa estate il terzino ha lasciato la Toscana per trasferirsi all’Inter dopo una difficile annata sotto la guida tecnica di Pioli prima e di Montella poi.

Un trasferimento avvenuto in prestito, a soddisfazione di una precisa esigenza del calciatore, come ha spiegato, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il suo agente Mario Giuffredi: “L’anno scorso avevo Biraghi alla Fiorentina, non voleva stare lì ed è andato all’Inter, ma se non avesse avuto richieste, sarebbe dovuto rimanere lì – ha detto, nel corso di un’intervista in cui parlava di tutti i suoi principali assistiti – A oggi è contentissimo a Firenze”. Anche perché, oggi, a Firenze c’è Iachini e c’è, forse, altra aria.

