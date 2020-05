La FIGC gioca d’anticipo: già inviato a Spadafora il protocollo per le partite

Secondo quanto riportato da Sky, la FIGC non ha voluto attendere ulteriormente ed avrebbe già completato ed inviato il protocollo per le partite previsto in caso di ripresa del campionato. L’accordo per quest’ultimo, il cui invio era previsto per la giornata di domani, è fondamentale per consentire alla Serie A di poter ripartire in sicurezza. Proprio per questo motivo, la Federazione Calcistica italiana ha consentito al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ed al Comitato-Tecnico Scientifico di godere di 24 ore in più per poterlo esaminare ed, in caso, approvare.

