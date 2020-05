La Repubblica – Ecco il nuovo piano del governo per riprendere il campionato il 14 giugno

Dopo le dichiarazioni di Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, dal governo trapela un ottimismo che fino ad ora non era stato mai così chiaro. Infatti se giovedì 14 maggio la curva dei contagi manterrà lo stesso trend di discesa è perfino possibile l’anticipazione dei primi allenamenti di gruppo rispetto al 18, data originale. Questo passaggio sarebbe poi fondamentale allo sblocco del campionato, il 14 giugno, in modo da arrivare a conclusione entro fine luglio, essendo agosto il mese che verrà dedicato alle competizioni europee.

In tutto questo anche la Serie B spera di poter riprendere gli allenamenti collettivi a portare in salvo una stagione che altrimenti si rivelerebbe disastrosa per le società. Per quanto riguarda la situazione contratti la fifa ha invece previsto una proroga automatica fino al 31 agosto in modo da permettere un finale di stagione equilibrato per tutti.

E in caso di nuovi contagi? Nella situazione tutt’altro che remota in cui dovessero svilupparsi nuovi contagi all’interno delle squadre concorrenti al campionato si prenderà a modello la Bundesliga, la quale riprenderà settimana prossima grazie a un sistema di monitoraggio stretto attraverso i tamponi e al trattamento particolare dei nuovi contagiati; coloro che dovessero contrarre il virus infatti verranno trattati come semplici infortunati, dunque messi in quarantena in modo che il campionato possa portarsi a termine senza intralci.

