Paratici: “Post Coronavirus prevedo un mercato in stile NBA, tanti scambi e prestiti più lunghi”

Fabio Paratici a Casa Sky Sport ha parlato delle possibile modifiche che subirà il calcio mercato nelle prossime stagioni, cambiamenti figli delle enormi perdite finanziarie causate dal Coronavirus.

Paratici ha dichiarato: “Innanzitutto la mia non vuole essere una provocazione o un suggerimento, ma solo una ipotesi. Una considerazione originata dalle sicure difficoltà economiche che nasceranno per tante società. Quindi bisognerà elaborare nuove strategie ed idee. Un modello NBA sarebbe quindi orientato sugli scambi e sui parametri zero, i cosiddetti ‘Free Agent’. La Lega cha ha seguito per prima i dettami dell’NBA in questo senso è stata la Premier League, ed è per questo che è avvantaggiata rispetto agli altri campionati, avendo già una base più avanzata”.

“Credo che si saranno prestiti di calciatori a lungo termine, dei “noleggi” se vogliamo. Come quando non puoi comprare una casa e allora la affitti. Anche questa potrebbe essere una soluzione praticabile e importante per evitare esborsi economici eccessivi e troppo ravvicinati. Che si sia meno liquidità è sotto gli occhi di tutti, tuttavia non credo che i valori di mercato subiranno contrazioni gravi, se si scambiano giocatori di livello alto, il valore di mercato dubito scenderà. Per i salari invece il discorso sarà diverso, i club che potranno garantire stipendi faraonici saranno sempre meno nell’immediato futuro. Pogba? Lui è straordinario, un campione. Ma dopo questa mazzata economica in pochi potranno permettersi un acquisto del genere”.

