Pezzella: “Non è stato facile affrontare il virus, ma il peggio è passato”

In un’intervista per il Corriere dello Sport, German Pezzella si racconta in questa fase “particolare” della sua vita; il giocatore argentino infatti è stato trovato positivo al Coronavirus ed ha dovuto affrontarlo da solo, lontano dalla sua famiglia. Ecco le sue parole:

SULL’ESPERIENZA DEL CORONAVIRUS: “All’inizio sembrava potere essere una cosa ristretta, ma quando ho visto la facilità con cui si è allargato il contagio ho pensato che sarebbe stato possibile contrarre il virus. Così è stato, l’ho capito subito dai sintomi e dal fatto che nella squadra c’erano già stati alcuni casi. All’inizio non nego di aver avuto paura, ma poi con il sostegno della mia famiglia, dello staff e dei medici è andato tutto per il meglio, i sintomi sono andati scemando e sono riuscito addirittura a ricominciare a fare qualche esercizio“.

SUL RITORNO IN CAMPO: “Credo che sarà una giornata speciale, come una sorta di liberazione per tutti; noi potremmo tornare a fare quello che è prima una passione e poi un lavoro, ma anche i bambini potranno tornare nei parchi o nei vicoli a giocare con quel pallone che riempie la vita di tutti“.

SUL CAMPIONATO DI QUEST’ANNO: “Non so se il campionato riprenderà, non sta a noi decidere; ci sono le istituzioni di dovere che sicuramente sceglieranno per il meglio. Sarebbe un peccato non concluderlo, è un campionato molto bello e ultimamente arrivano sempre più campioni come Ronaldo e Lukaku. In difesa i più forti che ho incontrato sono Chiellini e De Vrij“.

