Premier League, messaggio chiaro: “Il campionato non riprende a maggio!”. Le motivazioni

La Premier League non ricomincerà a maggio. È questo il messaggio che arriva da Oltremanica in relazione all’emergenza legata al Coronavirus, che al momento ha costretto allo stop i campionati europei di calcio e non solo. Stando a quanto riporta Gianlucadimarzio.com, quest’oggi gli azionisti della Premier League si sono trovati in una riunione per stabilire le prossime mosse per contrastare l’emergenza.

La soluzione non è di facile identificazione, ma il messaggio filtrato è stato chiaro: il campionato riprenderà solo quando sarà garantita la sicurezza per la salute dei calciatori. Ergo, è impensabile una ripresa nel mese di maggio, sebbene l’obiettivo rimanga quello di portare a compimento tutte le competizioni. Inoltre, nella riunione odierna è stata affrontata anche la questione economica, al fine di stabilire un piano per limitare i danni. A questo proposito, i club di Premier League hanno concordato all’unanimità di consultare i giocatori per cercare un accordo basato su riduzioni condizionate e rinvii del loro salario pari al 30%.

