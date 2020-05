Ripresa Serie A, Spadafora: “Stiamo lavorando al protocollo medico con la FIGC”

In vista della possibile ripresa della Serie A torna a parlare il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto direttamente in Commissione Cultura alla Camera. Il ministro, in questi giorni, aveva dichiarato che prossimamente il Governo avrebbe affrontato, insieme alla FIGC ed al Comitato Tecnico-Scientifico, il protocollo medico necessario per la ripartenza. E proprio di questo, poco fa, ha parlato: ecco le sue dichiarazioni.

“Sta iniziando il vertice tra FIGC e CTS per il protocollo della Federcalcio, quindi attendiamo i risultati di questa valutazione. Non sarà possibile applicare lo stesso protocollo di Serie A e Serie B ad associazioni minori e dilettantistiche, quindi il protocollo sarà diverso e, nel prossimo decreto, ci sarà un fondo a disposizione delle società dilettantistiche. Nel DPCM in vigore dal 18 maggio il mio auspicio è che in quel decreto possa esserci la data certa per la riapertura dei centri sportivi ancora chiusi. Stiamo lavorando in questo senso”, ha affermato Spadafora.

