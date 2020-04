Riprese campionati, la UEFA avvisa le associazioni nazionali: “Decisione ufficiale entro il 25 maggio”

È di circa un’ora fa la decisione ufficiale, presa dal Primo Ministro francese, di sospendere definitivamente la Ligue 1 e tutto il calcio fino al mese di agosto. La Francia, quindi si unisce all’Olanda nella scelto dello stop completo dei campionati di calcio, a differenza di altri campionati che invece, al contrario, stanno provando in tutti i modi a ripartire (tra cui la nostra Serie A). La UEFA, però, stabilisce ora dei paletti nelle tempistiche.

Come riporta il sito BBC.uk, infatti, sembra che da Nyon l’organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo abbia fatto sapere alle varie parti interessate l’obbligo di dover comunicare entro il 25 maggio la decisione definitiva in merito alla ripresa o meno dei campionati. Peraltro, in caso di interruzione anticipata per motivi legittimi, la UEFA chiede anche all’associazione nazionale di spiegarne le ragioni sempre entro quella data, tenendo comunque presente la richiesta, che viene prima di tutto, di esplorare tutte le possibili opzioni per poter terminare le proprie stagioni.

