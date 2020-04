Coronavirus, bel gesto di Nainggolan: distribuisce viveri a domicilio insieme alla Caritas di Cagliari

È un Ninja dal cuore d’oro. Come testimoniato sul profilo ufficiale Twitter della Caritas, Radja Nainggolan era presente quest’oggi insieme alla Caritas di Cagliari per distribuire a domicilio viveri e generi alimentari alle famiglie in difficoltà. Bellissimo gesto del centrocampista, spesso descritto come un ‘bad boy’, che ora si rende invece protagonista di un’azione davvero apprezzabile. Ecco qui di seguito il tweet che lo testimonia.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!