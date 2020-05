Serie A, concluso il vertice per la ripresa: bocciato il protocollo, slitta la data del 13 giugno?

Si è concluso poco fa l’importantissimo vertice tra la FIGC, la Lega Serie A e i medici del calcio per discutere in merito al protocollo per la ripresa degli allenamenti di squadra. In particolare, i club hanno comunicato ufficialmente di ritenere inapplicabile il documento stilato finora, che secondo loro richiede una modifica in almeno tre punti. Questi ultimi sono: la questione relativa alla quarantena di squadra in caso di positività di un singolo calciatore, la modalità del ritiro precampionato e le responsabilità del medico sociale.

La strada per la ripresa del campionato si dimostra quindi piena di ostacoli: i limiti imposti dal protocollo sono considerati eccessivi, soprattutto per questioni logistiche relative alle condizioni in cui versano le strutture dei vari club. A fronte di questi problemi, scrive SportMediaset, potrebbe anche slittare la data di ripresa della Serie A: dal 13 giugno ipotizzato in questi giorni ad una settimana dopo, il 20.

