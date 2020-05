Serie A verso la ripartenza il 20 giugno: si attende il vertice con Spadafora

Arrivano conferme sulla data della ripartenza della Serie A. Le squadre sono sempre più convinte della ripresa, anche se molti nodi sui protocolli rimangono. Dalla quarantena a problemi di stop in caso di nuovi contagi, all’inizio la data prefissata era il 13 giugno. Le parole del premier Conte della settimana scorsa hanno frenato i vari entusiasmi, rimandando idealmente il ritorno del campionato. Se in Bundesliga sono ripartiti lo scorso weekend, pare che in Italia i tifosi dovranno aspettare il 20 giugno. L’indiscrezione arriva direttamente dal profilo Twitter del giornalista Nicolò Schira.

L’attesa ora è per il 28 maggio, cioè il giorno dell’incontro con il ministro Spadafora per definire i termini del ritorno in campo, compresa la data ufficiale. Le squadre e i tifosi aspettano, impazienti, per un ritorno ad una semi normalità. Così nel suo tweet lo stesso giornalista:

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!