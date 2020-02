Serie A sempre più ‘british’: dalla prossima stagione font unico per nomi e numeri di maglia

Dalla prossima stagione la Serie A sarà un pochino più simile alla Premier League. Il campionato italiano di calcio, infatti, introdurrà una nuova regola che la massima serie inglese vanta già dal 1997: il font unico per nomi e numeri di maglia. La scelta, anticipata da Calcio&Finanza, pur di mero carattere estetico, avrebbe duplice funzione: in primis per uniformare tutte le squadre e dare un’immagine univoca, mentre, dal punto di vista funzionale, per evitare spiacevoli casi che si sono ripetuti più volte in passato di font illeggibili allo stadio e anche davanti alla TV.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!