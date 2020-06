Serie A – Spadafora lavora sulle partite in chiaro: highlights anticipati e un paio di match su TV8

Sono giorni particolarmente importanti per il futuro della Serie A trasmessa in chiaro. Il ministro allo sport Vincenzo Spadafora entro mercoledì vorrà definire una volta per tutte la questione, visto che a partire da sabato il campionato riprenderà ufficialmente con i nuovi recuperi. La situazione potrebbe sbloccarsi così entro 48 ore, ma mettere d’accordo tutti e sette gli attori televisivi in gioco non sarà affatto semplice. Si lavora comunque per consentire che almeno due partite per ogni giornata vengano trasmesse in chiaro su TV8 tra quelle i cui diritti appartengono a Sky.

Dazn, non avendo alcun canale sul digitale terrestre, non potrà invece garantire lo stesso servizio. Già dal prossimo turno, in cui verranno recuperate diverse gare della 25esima giornata, potrebbe andare su TV8 un primo match in chiaro. Secondo il Corriere dello Sport, per il significato che avrebbe per la città di Bergamo, la partita in questione potrebbe essere Atalanta-Sassuolo. Un capitolo a parte richiede infine il discorso degli highlights, ovvero le azioni salienti delle partite. Anche su questo fronte si sta lavorando per trovare un’intesa tra le emittenti per anticipare la messa in onda sulle televisioni che non ne detengono i diritti due ore dopo l’inizio del match, sostanzialmente pochissimi minuti dopo il triplice fischio.

