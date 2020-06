CdS – Segnale Sky oscurato dalla Lega? Spunta il possibile epilogo dal 12 luglio

E’ guerra fredda tra Sky e la Lega Serie A di Paolo Dal Pino in seguito al mancato pagamento dell’ultima rata da parte della nota emittente. Il rischio ad oggi concreto, come scritto questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport, è che il segnale possa essere oscurato a partire dal prossimo 12 luglio. In tal caso verrebbero così bloccate le ultime sei giornate, che vedrebbero la trasmissione delle 3 sole partite concesse a Dazn e l’esclusione delle restanti 7 di Sky.

Così facendo, infatti, la percentuale di partite concesse (83%) sarebbe uguale alla percentuale delle partite pagate. Sky, per far fronte alla vicenda, si aspetta un dialogo aperto con la Lega Serie A per cercare di riequilibrare i pagamenti in seguito ai tre mesi di stop dovuti al coronavirus. Per evitare che il segnale venga seriamente oscurato a partire dal 12 luglio, servirà un accordo tra le parti o un pronunciamento del tribunale sulla vicenda. Sarà necessaria anche la maggioranza dei club della Serie A e va detto che non tutti sono perfettamente d’accordo.

