Spadafora: “Ora è difficile andare oltre le mille persone, ma lavoriamo ad una graduale riapertura degli stadi”

La riapertura degli stadi resta uno dei temi più caldi del calcio in questi giorni. Dopo essere stati chiusi al pubblico per diversi mesi, è stato permesso l’ingresso fino ad un massimo di mille persone ad ogni partita. Tuttavia, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è al lavoro per una progressiva riapertura, come confermato da lui stesso durante l’audizione presso la commissione cultura della Camera.

Queste le sue parole: “In questo momento non possiamo andare oltre le mille persone. L’obiettivo, tuttavia, è quello di riaprire in modo progressivo e per questo stiamo facendo un lavoro da qui al 7 ottobre. È importante tutto questo anche per gli sport minori. Crediamo che non si debba andare verso un numero secco, ma si debba puntare su una percentuale di presenza di pubblico negli stadi”.

