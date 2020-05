Spadafora: “Valutiamo la ripresa per il 13 o 20 di giugno. Partite in chiaro? Ci stiamo pensando, dobbiamo evitare assembramenti”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato ai microfoni del TG3 dopo che gli sono stati inviati i protocolli sanitari della FIGC.

Spadafora ha dichiarato: “Ci sono due dati possibili per la ripresa della Serie A, il 13 o il 20 di giugno. Il protocollo per la ripresa del campionato è molto simile a quello degli allenamenti. Giovedì prossimo ho convocato Lega Calcio e FIGC, insieme decideremo se, come e quando ricominciare”.

Sulla possibilità di vedere le gare in chiaro, Spadafora resta cauto: “In Germania Sky ha trovato un accordo con cui trasmettere la Diretta Goal in chiaro, pur mantenendo le singole partite integrali in esclusiva per gli abbonati. Certo è che anche in Italia dovremo pensare ad una soluzione, così da evitare assembramenti nei bar. Se necessario, sono disponibile ad inserire nel provvedimento della riapertura del campionato anche questa questione”.

