Team of the Week Under 21, presenti due nerazzurri in squadra: tutti i nomi

Come di consueto WhoScored ha stilato la squadra Under 21 della settimana dei cinque maggiori campionati europei. Bella soddisfazione per Bastoni ed Esposito, presenti entrambi in squadra. Il primo ha disputato un’ottima partita in difesa al fianco di De Vrij e Skriniar, mentre per Esposito a soli 17 anni è arrivata la gioia del primo gol in Serie A, che lo ha fatto di entrare di diritto nella storia del club, diventando il calciatore più giovane a segnare nella massima serie italiana, superando il record di Beppe Bergomi. Presente in lista anche l’ex nerazzurro Nicolò Zaniolo, attualmente in forza alla Roma, e i due centrocampisti del Sassuolo Traorè e Locatelli. Ecco la squadra al completo:

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!