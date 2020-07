Thiago Motta scalpita: “Voglio tornare in panchina, non importa dove”

Intervistato dai microfoni de L’Equipe, Thiago Motta è ritornato sulla sua esperienza da allenatore del Genoa. Inoltre, ha mostrato grande voglia ed entusiasmo all’idea di tornare ad allenare, a prescindere dal livello del club. Ecco le sue dichiarazioni.

Futuro – “Cerco un progetto indipendentemente dal nome della squadra, dove ci sia comunione d’intenti. Se si inizia bene, ci sono poi grandi possibilità di finire altrettanto bene”.

Genoa – “Non sono pentito di aver detto di sì al Genoa e comunque non avrei potuto dire di no quando il presidente Preziosi mi ha chiamato. Altri allenatori avevano rifiutato prima di me, ma era un momento difficile per un club dove avevo giocato un anno. Mi spiace solo per il modo in cui abbiamo interpretato le ultime tre gare: ripartire da dietro con il pallone non è sempre facile quando i giocatori sono in difficoltà. Avrei potuto fare diversamente, prendendo meno rischi”.

